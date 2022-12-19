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الرياضي

منتخبنا يختتم «دولية فزاع» بـ«برونزية الفرق»

منتخبنا يختتم «دولية فزاع» بـ«برونزية الفرق»
20 ديسمبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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تصدر منتخب البرازيل الترتيب العام لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم - كأس العالم «دبي 2022»، محلقاً بلقب النسخة الثانية عشرة برصيد 11 ميدالية ملونة، 5 ذهبيات و3 فضيات ومثلها برونزيات، بعد أن ظهر بمستوى جيد كان له المرود الإيجابي على فنياته، مما أهله للحصول على المركز الأول.
وكان منتخبنا المكون من الثلاثي محمد خميس وعادل شانبيه وفهد محمد قد اختتم مشواره في البطولة بـ«برونزية الفرق»، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى منتخب كولومبيا، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب تشيلي.
من ناحيته، وجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته ودعمه للحدث، ومجلس دبي الرياضي على متابعته لكل تفاصيل بطولات فزاع، والرعاة شركاء النجاح واللجان العاملة والمتطوعين، مبيناً أن النادي بدأ استعداداته لبطولات 2023 من أجل تقديم نسخة استثنائية.
وقال: إن بطولات فزاع باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم»، محققة العديد للمكاسب للمشاركين في النسخ المختلفة، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من «قيادتنا الرشيدة»، والذي أسهم في أن يحقق أبطالنا طموحاتهم المطلوبة.
ووجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته للحدث ودعمه المتواصل لأصحاب الهمم، ومجلس دبي الرياضي والرعاة وقناة دبي الرياضية، وأجهزة الإعلام المختلفة والمتطوعين وكل فرق العمل.
وأشار العصيمي إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في الحدث يعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصل إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة.

بطولة فزاع لألعاب القوة لأصحاب الهمم
دبي
أصحاب الهمم
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