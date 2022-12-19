200 لاعب ولاعبة يدشنون آسيوية القوس والسهم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة كأس آسيا للقوس والسهم «المرحلة الثالثة»، والتي يستضيفها اتحاد القوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين، وتقام خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من بينهم فئة أصحاب الهمم، يمثلون 31 دولة. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيباتها لانطلاق المسابقات بعد وصول المنتخبات المشاركة، ثم يعقب ذلك حفل الافتتاح. وأكد عادل رجا المدير الفني لاتحاد القوس والسهم، نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة أن التوقعات المرتبطة بهذه النسخة من البطولة في مرحلتها الثالثة بعد المحطتين السابقتين في تايلاند والسليمانية بالعراق، تشير إلى درجة كبيرة من المنافسة بين اللاعبين واللاعبات، لاسيما مع ارتفاع عدد الدول المشاركة مقارنة بالنسختين الماضيتين، بالإضافة إلى مشاركة أقوى الرماة على مستوى العالم، والدول المتطورة في هذه اللعبة بالإشارة إلى كوريا الجنوبية، أوزبكستان، العراق، الهند، وباكستان. وأوضح رجا أن المنتخب الإماراتي يشارك للمرة الأولى في جميع الفئات مع إدماج فئة الشباب، وخاض مرحلة جيدة من الإعداد للاعبين واللاعبات بالرغبة القوية في إظهار ردة الفعل المناسبة في البطولة رغم ما تحدثنا عنه من تحديات مرتبطة بالمنتخبات القوية على مستوى القارة، مضيفاً أن مثل هذه البطولات لها تأثيرها الإيجابي في اللاعبين ومن شأنها أن تمنحهم فرصة تطوير قدراتهم، والارتقاء إلى مستوى التطلعات المطلوبة لمستقبل هذه اللعبة واستدامة التوجهات الرامية لتحسين المعدلات الفنية.