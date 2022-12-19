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الجزيرة إلى النقطة 20 بتخطي البطائح

الجزيرة إلى النقطة 20 بتخطي البطائح
19 ديسمبر 2022 21:53

علي معالي (الشارقة)
رفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة بعد الفوز على البطائح 4- 2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وتوقف البطائح عند 12 نقطة، ليتساوى «فخر أبوظبي» مع الشارقة وعجمان.
قدم البطائح مباراة جيدة أمام الجزيرة في مواجهة شهدت رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، وكاد لورينسي أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، ولكن رد فخر أبوظبي كان سريعا من خلال علي مبخوت ليصبح الهدف العاشر له هذا الموسم ورقم 191 في مشواره بالدوري، بعدها حاول «الراقي» وسيطر على المجريات من خلال الاستحواذ على خط الوسط، وفي المقابل كانت هجمات الجزيرة مركزة من خلال مبخوت وبن شرقي وتمريرات خلفان مبارك.
وكان خلفان محورياً للغاية في صفوف الجزيرة، وكانت الدقيقة 23 تأكيد تفوق الجزيرة بالهدف الثاني من ضربة جزاء، ولم تمض سوى 7 دقائق حتى استطاع أناتولي تقليص النتيجة بالهدف الأول بكرة رأسية جميلة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع يسجل خلفان هدفاً جميلاً بكرة من ضربة ركنية مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة.
وفي الشوط الثاني حاول «الراقي» تقليص الفارق من خلال الهجوم من طرفي وعمق الملعب، وهاجم حتى نجح أناتولي في تقليص الفارق عند الدقيقة 72، وسط سيطرة من «الراقي»، الذي قدم الشوط الثاني بمنتهى القوة بحثا ًعن التعادل، وكاد أحمد خليل أن يتعادل لولا يقظة علي خصيف، وفي الدقيقة 95 أضاف زايد العامري الهدف الرابع، لتنتهي المباراة 4-2.

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