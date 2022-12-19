رموز الكرة الإيطالية يودعون ميهايلوفيتش

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

شيعت جنازة النجم الصربي الراحل سينسا ميهايلوفيتش، بحضور نجوم كرة القدم الإيطالية في العاصمة روما اليوم الاثنين.

وحمل نعش النجم الراحل، نجوم سابقون مثل روبرتو مانشيني وأتيليو لومباردو وديان ستانكوفيتش، إلى جانب أخرين بكنيسة "سانت ماري أوف أنجلز أند أوف مارترز "، وسط تصفيق الحضور.

كان ميهايلوفيتش زميلاً لمانشيني، المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي في سامبدوريا ولاتسيو، ثم أصبح مانشيني مدرباً لميهايلوفيتش في لاتسيو، قبل أن يضمه إلى إنتر ميلان حينما كان يبلغ من العمر 35 عاماً.

وفي عام 2004 كان الثنائي صديقين مقربين، حيث فازا بلقب الدوري الإيطالي معاً مع المدرب السويدي سفن جوران إريكسون في لاتسيو في موسم 2000-1999، وحصدا اللقب أيضاً مع إنتر ميلان في عام 2006 كلاعب ومدرب.

وتوفى ميهايلوفيتش، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وهو الخبر الذي أثار الحزن في كرة القدم الإيطالية، حيث قضى النجم اليوغسلافي الدولي السابق معظم مسيرته هناك قبل وفاته عن عمر 53 عاماً.

وبعد نهاية مسيرته الكروية، أصبح ميهايلوفيتش مساعداً لمانشيني في إنتر ميلان، قبل أن يصبح مدرباً في أندية بولونيا وكاتانيا وفيورنتينا وسامبدوريا وميلان وتورينو، وأخيراً تولى تدريب بولونيا مجدداً للمرة الثانية.

وتمت إقالة ميهايلوفيتش من منصبه كمدرب لبولونيا في سبتمبر الماضي، وذلك بعد بداية للفريق في الموسم الجاري، وسافر لاعبو الفريق إلى روما لتوديعه، وقال مانشيني قبل جنازة ميهايلوفيتش، إن الأخير قاتل حتى اللحظة الأخيرة، مثلما كان يفعل على أرض الملعب.