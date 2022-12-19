الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رموز الكرة الإيطالية يودعون ميهايلوفيتش

رموز الكرة الإيطالية يودعون ميهايلوفيتش
19 ديسمبر 2022 22:15

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
شيعت جنازة النجم الصربي الراحل سينسا ميهايلوفيتش، بحضور نجوم كرة القدم الإيطالية في العاصمة روما اليوم الاثنين.
وحمل نعش النجم الراحل، نجوم سابقون مثل روبرتو مانشيني وأتيليو لومباردو وديان ستانكوفيتش، إلى جانب أخرين بكنيسة "سانت ماري أوف أنجلز أند أوف مارترز "، وسط تصفيق الحضور.
كان ميهايلوفيتش زميلاً لمانشيني، المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي في سامبدوريا ولاتسيو، ثم أصبح مانشيني مدرباً لميهايلوفيتش في لاتسيو، قبل أن يضمه إلى إنتر ميلان حينما كان يبلغ من العمر 35 عاماً.
وفي عام 2004 كان الثنائي صديقين مقربين، حيث فازا بلقب الدوري الإيطالي معاً مع المدرب السويدي سفن جوران إريكسون في لاتسيو في موسم 2000-1999، وحصدا اللقب أيضاً مع إنتر ميلان في عام 2006 كلاعب ومدرب.
وتوفى ميهايلوفيتش، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وهو الخبر الذي أثار الحزن في كرة القدم الإيطالية، حيث قضى النجم اليوغسلافي الدولي السابق معظم مسيرته هناك قبل وفاته عن عمر 53 عاماً.
وبعد نهاية مسيرته الكروية، أصبح ميهايلوفيتش مساعداً لمانشيني في إنتر ميلان، قبل أن يصبح مدرباً في أندية بولونيا وكاتانيا وفيورنتينا وسامبدوريا وميلان وتورينو، وأخيراً تولى تدريب بولونيا مجدداً للمرة الثانية.
وتمت إقالة ميهايلوفيتش من منصبه كمدرب لبولونيا في سبتمبر الماضي، وذلك بعد بداية للفريق في الموسم الجاري، وسافر لاعبو الفريق إلى روما لتوديعه، وقال مانشيني قبل جنازة ميهايلوفيتش، إن الأخير قاتل حتى اللحظة الأخيرة، مثلما كان يفعل على أرض الملعب.

أخبار ذات صلة
العائلة تساند فيالي في رحلة لندن
ليفربول يختتم كأس سوبر دبي بالفوز على ميلان
مانشيني
ميلان
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©