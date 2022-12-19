برايتون يثق في ولاء ماك أليستير

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعرب بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم, عن ثقته في قدرة ناديه على الاحتفاظ بلاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، رغم تألقه مع منتخب بلاده والدور الكبير, الذي لعبه في تتويج الفريق بلقب كأس العالم، التي اختتمت أمس الأحد في قطر.

وشارك ماك أليستر أساسياً في 6 مباريات من إجمالي 7 لقاءات خاضها منتخب الأرجنتين خلال رحلة تتويجه بكاس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، حيث كان من بينها المباراة النهائية المثيرة، التي انتهت بفوز منتخب (راقصو التانجو) بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل أمس، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 3 / 3 بعد الوقت الإضافي.

وأهدى ماك أليستر "23 عاماً" التمريرة الحاسمة التي سجل من خلالها أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين في المباراة، لينتهي شوطها الأول بتقدم الأرجنتين 2 / صفر، علماً بأنه أحرز هدفاً في المونديال، عندما سجل الهدف الأول خلال فوز منتخب بلاده 2 / صفر على بولندا في ختام مرحلة المجموعات.

وكان ماك أليستر أبرم عقدا مع برايتون في أكتوبر الماضي، مع خيار للنادي بتمديد التعاقد لعام آخر، ولا يتوقع باربر رحيل اللاعب، المعار سابقاً من فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، في المستقبل القريب.

وصرح باربر لمحطة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية: "كنا نعمل على تجديد عقد أليكسيس خلال فترة الاستعداد لكأس العالم. التقينا بوالده عدة مرات. لقد لعب هو نفسه مع منتخب الأرجنتين مع (دييجو) مارادونا، لذلك فهناك تاريخ عائلي رائع".

أضاف باربر "كما قلنا دائماً، عندما يقوم اللاعبون بعمل جيد، سيكون هناك دائماً اهتمام بهم. لن يكون هذا مختلفاً، لا يوجد اختلاف بشأن أليكسيس.

كان هناك اهتمام به قبل كأس العالم وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد بعد ذلك".

أوضح رئيس برايتون "كل ما يمكننا القيام به في الحالات التي يكون لديك فيها لاعب رائع هو محاولة حماية نفسك على أفضل وجه ممكن".

ويستعد ماك أليستر للعودة إلى الأرجنتين مع بقية زملائه في الفريق للاحتفال بأول تتويج للمنتخب اللاتيني بكأس العالم منذ 36 عاماً، وهو أمر لا يمانع فيه باربر، رغم قائمة المباريات المزدحمة القادمة للفريق الإنجليزي.

وصرح باربر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت": "سنكون نادٍ سيئ للغاية لو حرمته من فرصة العودة للأرجنتين. ولكن من ناحية أخرى، لدينا مباريات كثيرة ومتلاحقة ومن سلبيات كأس العالم في قطر أننا لم نستكمل حتى نصف الموسم".

واختتم باربر تصريحاته قائلاً: "لدينا في الواقع الكثير من العمل للقيام به الآن، وسيكون لماك أليستر دوراً كبيراً في ذلك. نتطلع جميعاً كثيراً إليه".