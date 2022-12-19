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بايرن يرفض العنصرية ضد كومان

بايرن يرفض العنصرية ضد كومان
19 ديسمبر 2022 21:25

برلين (د ب أ)
ندد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بالتعليقات العنصرية، التي صدرت ضد جناحه الفرنسي كينجسلي كومان عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم في قطر، أمس الأحد.
وكتب النادي الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" في المواسم العشرة الأخيرة، على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين "يدين بايرن ميونيخ بشدة التعليقات العنصرية التي صدرت ضد كينجسلي كومان. عائلة بايرن وراءك يا كينج. لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".
وتعرض كومان وزميله في المنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، لهجوم بتعليقات عنصرية بعد الهزيمة 2 / 4 بركلات الترجيح في نهائي المونديال ضد الأرجنتين، بعدما أهدر كل منهما ركلة ترجيح، ليساهما في فقدان المنتخب الفرنسي لقبه الذي توج به في مونديال 2018 بروسيا.

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كينجسلي كومان
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