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«ممر ماراكانا» ينتظر بصمة قدم ميسي

«ممر ماراكانا» ينتظر بصمة قدم ميسي
19 ديسمبر 2022 20:58

ريو دي جانيرو (د ب أ)
تلقى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز مؤخراً ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت أمس الأحد في قطر، دعوة للانضمام إلى ممر الشهرة في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل ، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية لشبكة جلوبو سبورت البرازيلية.
ووفقاً للشبكة، من المقرر أن يرسل مسؤولو الملعب الشهير دعوة رسمية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.
ممر الشهرة في ماراكانا هو منطقة مخصصة لتخليد لاعبي كرة القدم العظماء، حيث توجه الدعوة إليهم لوضع أقدامهم أو أيديهم، في حالة حراس المرمى في قالب من الجبس، على أن يتم عرضه بعد ذلك في الملعب.
وكان عدد من أساطير كرة القدم البرازيلية مثل بيليه وجارينشا ورونالدو، وضعوا بصماتهم في ممر الشهرة، ضمن مجموعة كبيرة من عمالقة الساحرة المستديرة.
ويعد ميسي هو اللاعب الأجنبي الثامن الذي توجه له الدعوة للانضمام إلى المجموعة، التي تضم أيضاً أسطورة الدفاع الألماني فرانز بيكنباور والنجم البرتغالي الراحل أوزيبيو.
وفي حال قبول ميسي الدعوة، فسيكون أول لاعب أرجنتيني يتم تكريمه في أعظم ملاعب البرازيل والعالم.
وكان ميسي أهدر فرصة التتويج بكأس العالم على ملعب ماراكانا، بنسخة مونديال 2014 في البرازيل، عقب خسارة منتخب الأرجنتين صفر / 1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

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