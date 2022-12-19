مدرب جديد لنادال قبل موسم الرابطة

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

كشف نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، عن بديل لمدربه السابق فرانسيس رويج الذي ترك فريقه التدريبي.

وجلب نادال، صاحب 22 لقباً في جراند سلام، الأرجنتيني جوستافو ماركاسيو للعمل مع المدرب كارلوس مويا ومارك لوبيز.

كان نادال قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن رحيل رويج عن منصبه، وهو الذي عمل مع النجم الإسباني منذ عام 2005، وذلك للقيام بمشروع جديد.

ومع اقتراب انطلاق موسم رابطة لاعبي التنس المحترفين على بعد أيام قليلة، حصل ماركاسيو على فرصة العمل مع نادال، بعدما سبق للمدرب البالغ من العمر 45 عاماً العمل في أكاديمية نادال في مايوركا خلال العشرين شهراً الماضية.

وكتب نادال عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «أهلاً الجميع أود أن تعلموا بتعيين جوستافو ماركاسيو في الفريق التدريبي».

وأضاف: «جوستافو كان يعمل في أكاديمية رافا نادال منذ أبريل عام 2021، وأعلم جيداً أنه إضافة رائعة للفريق التدريبي، أنا متأكد من أنه سيساعدنا للمضي قدماً في مسارنا، مرحباً بك».