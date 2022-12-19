الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زيدان يتربص.. ديشامب يستعد لحسم مصيره

زيدان يتربص.. ديشامب يستعد لحسم مصيره
19 ديسمبر 2022 20:49

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم) 
يستعد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لبدء الجولة الأولى من المحادثات حول مستقبله بعد خسارة فريقه في نهائي كأس العالم لكرة القدم أمس الأحد أمام نظيره الأرجنتيني.
ورغم نهاية عقده مع المنتخب الفرنسي، إلا أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد في حال رغب ديشامب في البقاء، كمدرب للفريق من أجل تحقيق النجاح في كأس أمم أوروبا «يورو 2024».
وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت لتجاوز خيبة الأمل بعد خسارة لقب كأس العالم، الذي حققه الفريق في روسيا 2018.
ويعد ذلك السبب الأبرز في عدم عقد محادثات بشأن مستقبل ديشامب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي عاد فيه الفريق إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ورغم ذلك فإن نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لا يرغب في إضاعة الوقت، حيث يرغب في أن تتضح الأمور، حيث وعد بالتحدث إلى ديشامب يوم الأربعاء على أقصى تقدير.
وقال لو جريت في تصريحات لقناة «بي إم إف» الفرنسية، اليوم الاثنين: «سأتحدث إليه غداً أو بعد غدٍ حينما يتعافى (بسبب خسارة المباراة النهائية في مونديال قطر)، سنرى بعضنا البعض في أقرب وقت ممكن».
وفي حديثه عقب المباراة النهائية، قال ديشامب، أمس الأحد، في قطر، إن قراره بشأن مستقبله سيتم اتخاذه أوائل العام الجديد.
وارتبط اسم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بقوة لخلافة ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي، لكن ربما عليه الانتظار لفترة إذا ما قرر ديشامب البقاء لفترة أطول في منصبه.

أخبار ذات صلة
«المونديال» يُزيد فرص رحيل «نجل تورام»!
«بصمة» النجوم العرب «حاضرة بقوة» في المونديال
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة
ديدييه ديشامب
زيدان
كأس العالم 2022
فرنسا
آخر الأخبار
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©