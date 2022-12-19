بنزيمة يعتزل فرنسا

باريس (رويترز)

أعلن كريم بنزيمة، مهاجم فرنسا الفائز بالكرة الذهبية، اعتزاله دولياً في عيد ميلاده الـ 35 أمس الاثنين، بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.

وكان من المتوقع أن يقود بنزيمة هجوم فرنسا في كأس العالم، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر في قطر قبل يوم من انطلاق البطولة، لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر المدرب ديدييه ديشامب استدعاء بديل له.

وأثيرت تقارير حول خلاف بنزيمة، الذي سجل 37 هدفاً في 97 مباراة دولية، مع ديشامب لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

ونشر صورة له بقميص فرنسا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتب «بذلت جهداً وارتكبت أخطاء حتى وصلت لما أنا فيه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت».

وقبل كأس العالم قدم بنزيمة أداءً رائعاً مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفاً في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق في تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ بنزيمة مسيرته الدولية في 2007 وشارك في بطولة أوروبا في 2008 و2012، بجانب كأس العالم 2014 لكنه غاب عن بطولتين كبيرتين تاليتين بسبب فضيحة ابتزاز وخلافات مع ديشامب.

ولم يكن ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2018.

وعاد للمنتخب في بطولة أوروبا 2020 في العام الماضي، لكن فريق ديشامب خرج مبكراً، بينما ساعد فرنسا في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2021.

ومنذ عودته لصفوف المنتخب سجل بنزيمة 10 أهداف في 16 مباراة.

ورفض ديشامب الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية إعادة بنزيمة للتشكيلة قبل مواجهة الأرجنتين، بعد تعافيه وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، فيما أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى تجدد الخلافات بين الاثنين.

وفشلت فرنسا في الاحتفاظ باللقب بالخسارة 4-2 بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، في استاد لوسيل عقب تعادل مثير 3-3 خلال 120 دقيقة.