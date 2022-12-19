«النواخذة» يحقق الفوز «الأول» ويذيق «العميد» الخسارة «السابعة»!

رضا سليم (دبي)

حقق فريق دبا الفجيرة الفوز الأول له هذا الموسم على حساب النصر بهدف من دون رد في المباراة التي جرت بينهما باستاد آل مكتوم ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وجاء الهدف الوحيد عن طريق إبراهيم اليعقوبي في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 4 نقاط ويغادر القاع بفارق الأهداف عن الظفرة، فيما تجمد رصيد «العميد» عند النقطة السادسة في المركز الثاني عشر، وهي الخسارة السابعة لأصحاب الأرض هذا الموسم.

أما عن التفاصيل، فقد جاءت المواجهة هادئة من بدايتها ولم تشهد خطورة حقيقية في أول ربع ساعة، إلا أن إبراهيم اليعقوبي ينجح في التقدم لفريق دبا في الدقيقة 16، بعدما استغل خطأ دفاعياً من عمران الجساسي ويسددها في المرمى محرزاً الهدف الأول لفريقه.

وعلى مدار أكثر من 30 دقيقة، حاول لاعبو النصر العودة للمباراة إلا أن الخطوط كانت متباعدة رغم السيطرة على مجريات اللعب إلا أن جبهة عمر جمعة ربيع لم تقدم الكرات العرضية المطلوبة بجانب أن الهجمات كانت عشوائية في ظل تراجع لاعبي دبا للدفاع، واختفى عادل تعرابت وتوزي في الوسط وديمبو في الهجوم بجانب ضياع اللمسة الأخيرة وهو ما حرم «العميد» من التعديل في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، يدفع الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» باللاعبين ريان مينديز وراشد محمد لتنشيط الهجوم خاصة أن كليهما يشكل جبهة على الأطراف، وضغط أصحاب الأرض ويسدد عادل تعرابت وبعدها رأسية ديمبو بجوار القائم، ويخرج حسين مهدي ويدخل راشد سالم في الدقيقة 68 في محاولة لتغيير النتيجة وإدراك التعادل، وكاد عبدالله أنور أن يعادل النتيجة وتمر الكرة بجوار القائم وبعدها فرصة ديمبو داخل المنطقة واستحق الخروج من المباراة ودخول خالد جلال.

ووصلت المواجهة إلى الدقائق الأخيرة ورغم أن الحكم احتسب 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع إلا أن أصحاب الأرض فشلوا في العودة ولو بهدف التعادل ليخسر للمباراة بهدف من دون رد.