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«البرتقالي» يصطاد «الفارس» بـ «العربي»!

«البرتقالي» يصطاد «الفارس» بـ «العربي»!
19 ديسمبر 2022 19:18

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق عجمان فوزاً صعباً على الظفرة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.
ونجح عجمان في اصطياد «الفارس» بهدف فراس بالعربي الذي سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 86
ورفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 20 فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة الرابعة، ليتراجع إلى المركز الأخير في ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن الفجيرة الذي فاز على النصر.
وجاءت المباراة أقل من المتوسطة خالية من الإثارة باستثناء الدقائق العشر الأخيرة التي شهدت تسجيل الهدف بعد احتساب الحكم لضربة جزاء لعرقلة وليد أزارو من جانب حارس الظفرة.

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