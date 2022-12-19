دي باول.. «عراف التانجو»

معتز الشامي (دبي)

خطف رودريجو دي باول لاعب وسط منتخب الأرجنتين الأضواء بعد تتويج منتخب «التانجو» بلقب كأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في التاريخ.

منتخب الأرجنتين الذي سقط في الاختبار الأول بمونديال قطر بخسارة تاريخية ومفاجأة أمام السعودية 1-2، تنبأ الجميع بخسارته اللقب وخروجها من الدور الأول إلا أنه واصل مشواره حتى توج باللقب الأغلى في العالم بملعب «لوسيل»، وكان أول من أخبر الجميع ذلك هو دي باول لاعب وسط «التانجو» أو ما أسمته الجماهير «العراف».

دي باول نشر صورة عقت تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 لورقة كتبها بخط يده في 18 سبتمبر الماضي تنبأ خلالها بتتويج بلاده بمونديال قطر.

وكتب دي بول في الورقة: «أنا رودريجو دي باول اللاعب رقم 7، ونحن الآن في 18 سبتمبر 2022، وأوقع على هذه الورقة وأقول أننا سنفوز بكأس العالم بعد شهرين من الآن».

ووضع دي باول الورقة في غرفة ليونيل ميسي قائد وأسطورة التانجو بفندق الإقامة في قطر لتحقق نبوءته وتتوج الأرجنتين بالمونديال الأغلى بعد غياب 36 عاماً ويظهر الورقة السرية التي جعلته «عراف التانجو».

هذا التوقع لم يكن الأول للاعب أتلتيكو مدريد الإسباني حيث أنه أيضاً خلال حفل عشاء لمنتخب الأرجنتين في عام 2021 قبل انطلاق بطولة كأس كوبا أميركا الأخيرة بالبرازيل قال اللاعبين سوف نتوج بلقب كوبا أميركا وبالفعل في ملعب «الماراكانا» الشهير تغلبت الأرجنتين على البرازيل بهدف دون رد سجله دي ماريا وتوجت باللقب بعد غياب 28 عاماً.

دي باول (28 عاما) بدأ مشواره الدولي مع الأرجنتين في 11 أكتوبر عام 2018 وشارك في 51 مباراة بكل البطولات مسجلاً هدفين وصنع 7 أهداف.

وحقق دي باول ألقاب كأس العالم وكأس كوبا أميركا وكأس الكونيمبول مع التانجو.