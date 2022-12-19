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الرياضي

دراجات الإمارات تحصد «ذهبية العرب ضد الساعة»

دراجات الإمارات تحصد «ذهبية العرب ضد الساعة»
19 ديسمبر 2022 16:45

رضا سليم (دبي)
حقق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية الميدالية الذهبية في سباق ضد الساعة للفرق لمسافة 69 كم ضمن البطولة العربية المجمعة الثانية المقامة حالياً في الشارقة وتأتي الميدالية بعد سنوات من الغياب عن الصدارة حيث كان منتخب الجزائر في الصدارة إلا أنه حل وصيفاً وجاء العراق في المركز الثالث.
حضر شارة الانطلاق للسباق والتتويج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان والدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ومنصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي وياسر الدوخي أمين عام الاتحاد مدير البطولة، وعدد من الشخصيات.
فيما جاء منتخبنا الوطني للناشئين في المركز الرابع في سباق ضد الساعة فرق الناشئين لمسافة 25 كم، وتصدر السباق منتخب السعودية وجاء في المركز الثاني منتخب الجزائر فيما حقق الميدالية البرونزية منتخب العراق.
وأعرب منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز وقال: لاعبو الإمارات يقدمون مستويات جيدة في البطولة العربية وبعد 8 ميداليات في اليوم الأول نجح أبطالنا في استعادة الصدارة العربية لفرق الكبار وبفارق زمني كبير وصل إلى 40 ثانية عن منتخب الجزائر الذي كان مسيطرا على هذا السباق في السنوات الأخيرة، رغم الظروف الصحية، التي كان يعاني منها يوسف ميرزا، إلا أنه نجح مع زملائه في تجاوز الصعب والفوز بالصدارة.
وأضاف أن الطموحات كبيرة في بقية السباقات لتحقيق رقماً قياسياً من الميدالية، وتصدر الترتيب العام للبطولة وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين واللاعبات في تحقيق الطموحات، وأن يكون ختام عام 2022 مكللاً بالميداليات ورفع علم الدولة في البطولة.

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