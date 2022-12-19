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الرحومي يفوز بعضوية «التنفيذية الآسيوية» للطب الرياضي

الرحومي يفوز بعضوية «التنفيذية الآسيوية» للطب الرياضي
19 ديسمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)
فاز الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية بعضوية اللجنة التنفيذية في المنظمة الآسيوية للطب الرياضي على هامش اجتماعات المنظمة التي عقدت في هونج كونج.
وتأتي هذه الخطوة بدعم اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في إطار تعزيز دور لجنة الطب الرياضي في دولة الإمارات على الصعيد المحلي والقاري والدولي.
ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من اختيار الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية عضواً في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 37 للمؤتمر الدولي للطب الرياضي التي عقدت في المكسيك أخيراً، والذي شهد أيضا إعلان فوز دبي باستضافة النسخة الـ 38 من المؤتمر عام 2024، بمشاركة العديد من لجان الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حضور نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي سواء من جراحي العظام أو المعالجين الطبيعيين أو أخصائيي التغذية أو أخصائيي العلاج الوظيفي والطب النفسي وغيرها من تخصصات طبية مرتبطة بالطب الرياضي.

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