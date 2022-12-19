«الشراع» يتوّج بجائزة فرق الأساتذة بدوري الحواجز

دبي (الاتحاد)

توّج فريق «الشراع» بجائزة المركز الأول في المنافسة الرابعة لفرق أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، فيما أحرز الفارس سالم أحمد السويدي ثنائية منافستي المستوى الأول، في ختام منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي أقيمت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، واشتملت على 13 شوطاً استضافها مركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري.

وحاز فرسان فريق «الشراع» كأس جائزة المركز الأول في المنافسة الرابعة لأساتذة فرق دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز بالموسم، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وأقيمت في ختام منافسات اليوم الأول «السبت»، وتنافس فيها 11 فريقاً، بمشاركة 42 فارساً وفارسة، ونجح فريق الشراع في تحقيق الفوز من دون خطأ بمجموع زمن بلغ 194.60 ثانية، وتألف الفريق من الفرسان عبد الله محمد المري مع «لوكاردو أو»، وعمر عبد العزيز المرزوقي مع «كراتوس أف أتش»، وحميد عبد الله المهيري مع «تسونامي دي هوز»، والفارس عبد الرحمن أحمد الشرفا مع «جلوري دو فيا».

وتصدر الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «دايموند وي» من نادي الشارقة للفروسية، شوط الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وأكمل السويدي ثنائية بعد فوزه مع «ستفايل» بالمركز الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها «145» سم، في زمن بلغ 36.45 ثانية.

وفي أول شوط من الفئة الأولى، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 130 سم، حاز جائزة المركز الأول شام الأسد مع «أورتيماك» من نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

وفي منافسة الفرسان «الجونيورز» من مرحلتين على حواجز 120 سم، تصدر الفارس صبري بادنكي مع «ليبرتي في دي دي» من نادي مندرة للفروسية، في حين تصدر منافسة الجولة مع تمايز لفئة «الجونيورز» الفارس علي شهاب الرحمة مع الفرس «دونا» من مركز الإمارات للفروسية.

وأكملت الفارسة هارلي جاد بريان ثنائية مع الفرس «كواكب من إسطبلات وادي العوير، في شوط الجولة الواحدة لفرسان المستوى الثاني، على حواجز 120 سم، وفي المنافسة الثانية من مرحلتين لفرسان المستوى الثاني.

وفي فئة المستوى الثاني (ب) في شوط من مرحلتين على حواجز 110 سم، تقدمتهم الفارسة ألزافيتا مينينا مع «دراك أيه أف آكس» من نادي الحبتور للبولو والفروسية،

وفي المنافسة الثانية لفرسان المستوى الثاني «ب»، من جولة مع تمايز، تنافس الفارسة الكندية ليلى مصطفى بشير بالجواد «ماتشو في دي» من نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وافتتحت منافسات الأسبوع الثامن، بشوط لفئة الفرسان الأشبال، بمواصفات المرحلتين على حواجز 105 سم، وأكمل الفارس علي أحمد عرفات بالفرس «فينيش» من نادي الشارقة للفروسية، «الثنائية» في منافستهم الثانية من جولة مع تمايز.