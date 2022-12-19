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تأجيل انطلاق كأس نائب رئيس الدولة لليد

تأجيل انطلاق كأس نائب رئيس الدولة لليد
19 ديسمبر 2022 16:00

رضا سليم (دبي)

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قررت لجنة المسابقات تأجيل انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للرجال، التي كان مقرراً لها يومي الجمعة والسبت المقبلين إلى يوم 3 يناير المقبل، وتضم المجموعة الأولى الوصل والنصر ودبا الحصن ومليحة، فيما تضم المجموعة الثانية فرق العين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة.
وتنطلق مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي بمواجهتين في المجموعة الأولى، تجمع الأولى بين الوصل ومليحة بصالة الإمبراطور، وتجمع الثانية النصر مع دبا الحصن بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تشهد المواجهات في المجموعة الثانية بين العين والجزيرة بصالة البنفسج وشباب الأهلي مع الشارقة بصالة النهدة.
وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من المجموعتين للدور نصف النهائي، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية يوم 28 يناير المقبل، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الثالث والرابع من كل مجموعة على المراكز من الخامس إلى الثامن.
من ناحية أخرى، ستعود مباريات دوري الرجال يوم 3 فبراير المقبل بعد انتهاء بطولة العالم للرجال، التي ستقام في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل، وستكون العودة بمباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي شباب الأهلي مع مليحة والوصل مع العين ضمن المجموعة الأولى، في حين تنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهتين، الأولى تجمع بين الشارقة ودبا الحصن والثانية الجزيرة مع النصر، ويحصل متصدر كل مجموعة على نقطتين اعتباريتين، فيما يحصل الوصيف على نقطة اعتبارية واحدة، ولا يحصل الثالث والرابع في كل مجموعة على أية نقاط.

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