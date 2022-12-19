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صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج بين «يليلي» و«فريد»

صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج بين «يليلي» و«فريد»
19 ديسمبر 2022 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
انضم محمد سعيد يليلي «الفجيرة»، إلى أحمد فريد «دبي»، في صدارة ترتيب مسابقة الرجال برصيد 3 نقاط ونصف النقطة، بنهاية الجولة الرابعة من كأس رئيس الدولة للشطرنج، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بإشراف اتحاد اللعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ويشارك فيها 17 نادياً.
وتعادل أحمد فريد مع عبد الرحمن الطاهر «الشارقة» الذي تراجع إلى المركز الرابع، بينما فاز محمد سعيد يليلي على حمدان إدريس الحامد «أبوظبي»، ومن أبرز نتائج الجولة فوز عمران الحوسني «أبوظبي» على لاعب ناديه أحمد الرميثي ليدخل عمران في قائمة المنافسة على اللقب بثلاث نقاط وبفارق نصف نقطة عن الصدارة.
وتبرز في الجولة الخامسة مواجهات، أحمد فريد مع محمد سعيد يليلي، في لقاء فك الاشتباك في القمة، ومواجهة عمران الحوسني مع عبد الرحمن الطاهر، وكذلك عمار السدراني مع سالم أحمد سالم، واللقاء الذي يجمع بين خليفة خالد مع محمد العوضي.
وغردت وافية درويش المعمري «العين» وحيدة في صدارة منافسات السيدات برصيد 3 نقاط، بعد تخطيها في الجولة الثالثة عوشة الشامسي «أبوظبي»، وتلتقي المعمري في الجولة الرابعة بمنافستها المباشرة روضة السركال «أبوظبي» التي تملك نقطتين ونصف النقطة في نهائي مبكر، ومن المباريات الهامة الأخرى، لقاء شمسه عامر «أبوظبي» مع مريم عيسى «الشارقة»، بشاير خليل مع عايشة سيف وكلاهما من نادي الشارقة، فاطمة سيف مع حنان خليل وأيضاً تمثلان نادي الشارقة.
وفي منافسات الناشئين انفرد سالم البلوشي «اتحاد كلباء» بالصدارة برصيد 4 نقاط بنهاية الجولة الرابعة، بعد فوزه على حميدان الزعابي «أبوظبي»، ويلاحقه راشد أبوبكر الحميري «أبوظبي» وسعود جابر «الشارقة» ولكل منهما 3 نقاط ونصف النقطة.
من جانبه، قال الحكم الدولي عبد الله مراد رئيس حكام البطولة: تضم هذه النسخة مجموعة من اللاعبين الواعدين من مختلف المراحل السنية، وبها أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية الشطرنجية بالدولة، وهذا رقم ممتاز خاصة بعد العودة من جائحة كورونا، ونحن سعداء بعودة النشاط بهذا الكم والجودة.
وأضاف: يدير البطولة عدد من الحكام يمثلون مزيجاً من الخبرة والشباب، كما يتم خلالها تأهيل مجموعة من الحكام ليتسلموا الراية في المستقبل ليحافظوا على مكانة الإمارات، التي تتميز بأفضل الحكام في المنطقة، وقال: البطولة تسير بشكل رائع للغاية تنظيمياً وفنياً وتحكيمياً، ونشكر نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على هذا التنظيم الاحترافي الراقي، كما نشكر اتحاد الشطرنج على جهوده في الارتقاء بالنشاط والحكام.

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