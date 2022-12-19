«فلاي دبي» تحتفل بفوز الأرجنتين بـ «تصميم الأبطال»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة فلاي دبي النقاب عن كسوة خاصة لطائرتين من طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8، احتفالاً بفوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم 2022.

وكانت فلاي دبي الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد نقلت البطل إلى الدوحة من أبوظبي بعد اختتام معسكرهم التدريبي في 18 نوفمبر، إيذاناً ببدء رحلتهم نحو الكأس الثالثة .

تتميز الألوان والتصميم الجديد على الطائرتين بصورة لكأس العالم وعلم الأرجنتين الوطني فوق أبطال العالم، ومنهم جوليان ألفاريز ورودريجو دي بول وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي ونيكولاس أوتاميندي وباولو ديبالا، كما تمت إضافة ملصق "الأبطال" وشعار الاتحاد الأرجنتيني ضمن التصميم الجديد.

ومنذ إطلاق هذه الرحلات الخاصة بيوم المباريات في 21 نوفمبر، نقلت فلاي دبي أكثر من 170000 من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة، للمشاركة في أكبر حدث كروي في العالم .

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "لقد كان شهرًا رائعًا مليئًا بالمرح في كرة القدم. كان تشغيل ما يصل إلى 30 رحلة يومية من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة علامة فارقة غير مسبوقة في المنطقة. وكل ذلك تحقق بفضل الدعم والتعاون من جميع الجهات والمؤسسات المعنية بما في ذلك مطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والإقامة في دبي فضلاً عن شريكتنا الخطوط الجوية القطرية.

وأضاف الغيث: "شراكتنا مع الفريق الفائز كان إنجازًا بالغ الأهمية في تاريخ فلاي دبي. تهانينا لشريكنا المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم كما نتوجه بالتهنئة لجميع الفرق التي شاركت في بطولة هذا العام والتي ستسجل بالتأكيد كواحدة من اكثر النسخ نجاحا والتي لن تنسى في كأس العالم".