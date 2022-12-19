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الرياضي

الكاراتيه يرفع حصاده في «آسيوية طشقند» إلى 4 ميداليات

الكاراتيه يرفع حصاده في «آسيوية طشقند» إلى 4 ميداليات
19 ديسمبر 2022 15:00

علي معالي (دبي)
ارتفعت حصيلة الكاراتيه الإماراتي إلى 4 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للرجال والشباب والناشئين وتحت 21 سنة، المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند بعد فوز خديجة الجسمي وحوراء العجمي بميداليتين برونزيتين، الأولى في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 54 كجم ناشئات، والثانية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم تحت 21 سنة.
وكانت فاطمة خصيف قد افتتحت الميداليات بالذهبية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم تحت 21 سنة، ويوسف فريدوني بالميدالية الفضية في مسابقة الكاتا فردي أيضاً تحت 21 سنة، في النسخة التي يشارك فيها 781 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 دولة من مختلف أرجاء القارة الآسيوية منها 7 دول عربية، هي الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، العراق، فلسطين، قطر.
ومن جهة أخرى ترأس اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي اجتماع الاتحاد الآسيوي، الذي عُقد على هامش البطولة، بحضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، حيث تم خلاله مناقشة مستقبل اللعبة في القارة الصفراء، واعتماد برنامج البطولات الآسيوية لعام 2023، وأيضاً تم استعراض موضوع توحيد اللوائح بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للكاراتيه وتقرر تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة للموضوع، على أن يتم عرضها على المجلس في الاجتماع المقبل.
من جانب آخر تقدم اللواء الرزوقي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات بالتهنئة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة اختيار سموه رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

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