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سكالوني يتعهد بالحفاظ على مكان ميسي في قائمة 2026

سكالوني يتعهد بالحفاظ على مكان ميسي في قائمة 2026
19 ديسمبر 2022 14:46

الدوحة (د ب أ)
تعهد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بحفظ مكان النجم ليونيل ميسي في قائمة المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2026، بعدما نجح قائد الفريق في الفوز باللقب في نهائيات مونديال قطر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن النجم الفائز بالكرة الذهبية ميسي، قد حقق حلمه برفع لقب كأس العالم في المرة الخامسة التي يشارك بها في تلك البطولة.
وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً قد ألمح خلال الاستعدادات أن تلك البطولة ستكون الأخيرة له، لكن سكالوني لم يفقد الأمل في ضمه ومشاركته في نسخة عام 2026.
وقال مدرب الأرجنتين عن ميسي، الذي سيبلغ من العمر 39 عاماً في النهائيات المقبلة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك: «في البداية نحتاج إلى الاحتفاظ بمكانه لكأس العالم المقبلة في 2026». 

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وأضاف: «إذا أراد مواصلة اللعب، سيكون معنا، أعتقد أنه يحق له تقرير إذا ما كان سيواصل اللعب أم لا، أو ما يريد أن يفعل في مسيرته».
وتابع: «إنه لشرف عظيم أن أدربه هو وزملاءه في الفريق».

كأس العالم 2022
مونديال 2022
ليونيل ميسي
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