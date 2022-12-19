ميسي «البطل الأول».. أرقام قياسية في ذاكرة مونديال 2022

علي معالي (دبي)

انتهى المونديال، ولكن ستظل الأحداث التي دارات في النسخة رقم 22 عالقة في الأذهان لسنوات طويلة، كذكرى للتاريخ الكروي، بعد الإثارة الكبيرة، والإحصائيات المثيرة التي دارت رحاها في كل مباريات كأس العالم 2022.

ويمكن إيجاز الكثير من الأرقام التي لا تنسى في مثل هذا الحدث العالمي الكبير، ومنها أن ميسي اللاعب الأول على الإطلاق الذي يسجل في كل مباراة بالأدوار الإقصائية من دور الـ 16 وحتى النهائي في نسخة واحدة من كأس العالم (منذ استحداث الصيغة الحالية في مونديال 1986)، وأكثر من ساهم بأهداف في كأس العالم منذ مونديال 1966، حيث ساهم في 20 هدفاً، منها 8 تمريرات حاسمة و12 هدفاً.

كما أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركةً في مباريات كأس العالم بـ 26 مباراة، وأكثر لاعب خوضاً للمباريات بعدد الدقائق.

منذ مونديال 1966 لاعبان فقط أهدرا ركلتي جزاء في كأس العالم «دون احتساب ركلات الترجيح» وهما ميسي أهدر ركلتين من 4 ركلات جزاء، والغاني أسامواه جيان أهدر ركلتين من أربع ركلات جزاء.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران، أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ 1966 بوقت ضائع مقداره 14 دقيقة.

أما المنتخب السعودي فكان ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أميركي جنوبي في تاريخ كأس العالم بعد فوز اليابان على كولومبيا 2018، وأول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم.

أصبح الإسباني جافي صاحب (18 عاماً و110 أيام) أصغر لاعب يسجل هدفاً في كأس العالم منذ البرازيلي بيليه (17 عاماً و249 يوماً) في نهائي مونديال 1958 أمام السويد.

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، وسجل رونالدو كلاً من أهدافه السبعة في كأس العالم في مرحلة المجموعات، ولكنه لم يُسجل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب.

أما منتخب البرازيل، فهو الفريق الوحيد الذي شارك في كل نسخ كأس العالم منذ نسختها الأصلية عام 1930، وأما الهدّاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي فقد سجل أول هدف في مسيرته بكأس العالم.

أصبح الحارس الفرنسي هوجو لوريس أكثر حارس مرمى خوضا لعدد من المباريات في تاريخ المسابقة بواقع 20 مباراة متجاوزاً الألماني مانويل نوير.

شارك حكيم زياش وأشرف حكيمي في مباراتهما الـ10 بكأس العالم، ليعادلا رقم محمد الدعيع كأكثر لاعب عربي مشاركةً في تاريخ المونديال، وبات الدولي المغربي الشاب بلال الخنوس بعمر (18 عاماً و221 يوماً) أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

سجل راندال كولو مواني لاعب منتخب فرنسا ثالث أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم وجاء الهدف خلال 44 ثانية من نزول اللاعب إلى أرض الملعب.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يحصل على المركز الرابع في تاريخ كأس العالم، كما أن حكيم زياش سجل أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30 دقائق) والهدف الأبعد مسافةً بالنسبة للمنتخبات العربية (30.66 متراً) أيضاً في تاريخ البطولة منذ مونديال 1966.

كما أنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا أربع ركلات ترجيح خلال نهائيات كأس العالم، وهو الرقم الأكبر لأي حارس مرمى في تاريخ البطولة.

وبات المدافع الدولي البرتغالي، بيبي، (39 عاماً و283 يوماً) أكبر لاعب يسجّل في مباراة بالأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم، وأصبحت إسبانيا أول دولة في تاريخ كأس العالم تخسر ركلات ترجيح 4 مرات.

كما أن البرازيل أشركت جميع لاعبيها الـ26 في كأس العالم 2022 بما في ذلك 3 حراس للمرمى، لتصبح أول دولة في تاريخ كأس العالم تُشرك 26 لاعباً في نسخة واحدة من البطولة.

جود بيلينجهام (19 عاماً 158 يوماً)، أصبح أصغر لاعب يمنح تمريرة حاسمة بإحدى مباريات كأس العالم مع إنجلترا منذ مونديال 1966،

شهدت كأس العالم 2022 رقماً قياسياً جديداً بتسجيل 172 هدفاً، لتتفوق على نسختي 1998 و2014 اللتين شهدتا تسجيل 171 هدفاً، أما الفرنسي مبابي فسجل أسرع ثنائية في نهائي كأس العالم منذ مونديال 1966.

أما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فهو أول لاعب يسجل ويتحصل على ركلة جزاء في نهائي كأس العالم منذ مونديال1966 على الأقل، وأما منتخب الأرجنتين فهو أول منتخب يتحصل على 5 ركلات في نسخة واحدة من كأس العالم.

وبات تشو كيو سيونج أول لاعب كوري جنوبي وآسيوي يسجل هدفين رأسيين في مباراةٍ واحدة بكأس العالم عبر التاريخ

