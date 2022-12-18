نهيان بن مبارك يتوج تسيتسيباس بلقب «مبادلة للتنس»

أبوظبي (الاتحاد)

توج ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، بعد ثلاثة أيام من المنافسات الشائقة التي جمعت أبرز نجوم العالم، وتمكّن النجم اليوناني من تقديم أداء مذهل، استحق بفضله الفوز بلقب النسخة الرابعة عشرة للبطولة، ليخطف اللقب من بطل العام الماضي أندريه روبليف بنتيجة 6-2 و6-4 و6-2، وليدخل بذلك تسيتسيباس تاريخ البطولة كأحدث بطل يحمل لقبها.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وجون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، البطل اليوناني، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

وشهد اليوم الختامي للبطولة صعود نجم جديد أمام آلاف المشجعين الذين توافدوا إلى مجمّع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، للاستمتاع بحماس المباراة على أرض الملعب والأنشطة الترفيهية المبتكرة التي استضافتها قرية التنس على هامش البطولة.

وتمكّن تسيتسيباس من السيطرة على المجموعة الأولى، حيث حصد أول نقطتين، فيما حجز روبليف نقطتين بعدها ليتابع تسيتسيباس سيطرته وينهي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-2، وفي المجموعة الثانية، سجّل تسيتسيباس وروبليف أداءً أسطورياً حتى وصلا إلى التعادل بنتيجة 3-3، إلا أن روبليف تمكّن بعد ذلك من أخذ زمام السيطرة على المجموعة وينهيها لصالحه بنتيجة 6-4، لتنتقل بعد ذلك المباراة إلى المجموعة الثالثة لتحديد الفائز.

وفي المجموعة الثالثة، واصل تسيتسيباس أداءه المتميّز، حيث كسر إرسالات روبليف بنجاح، وسيطّر على المجموعة في النصف الأول حتى وصولها نتيجة 3-0، وفيما استطاع روبليف حجز نقطتين في المجموعة، تمكّن النجم اليوناني المصنّف رابعاً عالمياً من حسم المجموعة الثالثة لصالحه بنتيجة 6-2، ليفوز بالتالي بالمباراة، ويحقق فوزه الأول في بطولة مبادلة العالمية للتنس في حضوره الثاني في أبوظبي.

وقال تسيتسيباس: «أود أن أشكر المشجعين لدعمهم الكبير لنا، ولحضورهم مباراة اليوم، على الرغم من موعدها القريب من نهائي كأس العالم. سعيد جداً لتمكني من لعب ثلاث مباريات متتالية في أبوظبي والفوز فيها، وحصد لقب مهم بالنسبة لي، ما يحضّرني نفسياً وبدنياً لبداية الموسم. لقد كانت مباراة ممتعةً للغاية بمواجهة روبليف، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وأشعر بسعادة كبيرة للعب في الشرق الأوسط؛ لأن الهدف الأهم لرياضتنا هو جمع الناس على قلبٍ واحد، وأعتقد أن هذا موقع ممتاز للعب التنس، وأود أن أشهد المزيد من البطولات هنا».

من جانبه، قال روبليف: «أهم ما نحققه في المشاركة في هذه البطولة هو قدرتنا على التحضير للموسم. أشعر بسعادةٍ كبيرة في كل مرة أشارك فيها في بطولة مبادلة العالمية للتنس، واللعب في أبوظبي، وأتطلع للعودة مجدداً في المستقبل إلى هنا».

وبعد ختام المباراة، كرّم الفائزين كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وجون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

من جانبه، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «سررتُ بحضور نهائي بطولة مبادلة العالمية للتنس، بمشاركة عددٍ من أبرز نجوم اللعبة الذين حضروا إلى أبوظبي للمشاركة في هذه البطولة التي يترقبها عشّاق التنس كل عام».