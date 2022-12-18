«زوارق أبوظبي» تحلق بثلاثية في مونديال «الفورمولا- 1»

علي معالي (الشارقة)

توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أبطال ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، التي استضافتها بحيرة خالد في إمارة الشارقة.

وقام سموه بتتويج أبطال سباق جولة الطريق إلى الشارقة، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتزع لقبها بطل العالم للموسم الماضي السويدي جوناس أندرسون.

كما قام سموه بتتويج أبطال مسك الختام، وذهب لقبها للسائق الفرنسي فيليب شيب قائد الزورق رقم «7» من الفريق الصيني.

واختتم التكريم بتتويج أبطال العالم لموسم 2022 للصانعين والسائقين، حيث جاء في المركز الأول الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم «6» معلناً عن نفسه بطلاً للعالم للسائقين للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن توج بها عامي 2018 و2019، وفاز بالمركز الثاني السائق السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم «1»، الذي أنهى موسمه برصيد 66 نقطة، فيما نال المركز الثالث في بطولة العالم للسائقين، الإماراتي ثاني القمزي قائد فريق أبوظبي رقم «5»، وذلك برصيد 59 نقطة.

وعلى صعيد بطولة الصانعين، أضاف فريق «أبوظبي» اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته، بعد أن توج بها أعوام 2012، و2015، و2017، و2018، و2019، و2022.

وأكمل فريق «أبوظبي» الثلاثية والعلامة الكاملة لموسم 2022، بتتويجه في بطولة «كسر الكيلو» أو سباق أفضل زمن، والتي ذهب لقبها إلى قائد زورق أبوظبي رقم «6» الأميركي شون تورنتي برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق 12 نقطة عن السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم «1» الذي حل في المركز الثاني.