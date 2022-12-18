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ميسي أفضل لاعب ومبابي «الهداف» ومارتينيز أحسن حارس

ميسي أفضل لاعب ومبابي «الهداف» ومارتينيز أحسن حارس
19 ديسمبر 2022 02:03

الدوحة (د ب أ)

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022، بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاماً.
وسجل ميسي (35 عاماً) سبعة أهداف في مونديال قطر من بينها هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا، وتوج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة بعد تسجيله ثمانية أهداف، من بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة النهائية على استاد الدوحة. وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج. كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز  (21 عاماً) جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

ليونيل ميسي
قطر
كأس العالم
المنتخب الأرجنتيني
المنتخب الفرنسي
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