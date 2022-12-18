منافسات الصيد بالصقور تشعل أجواء مرعب بالتلواح

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يستأنف مهرجان ليوا الدولي منافساته الرياضية في يومه الرابع، مع انطلاق منافسات الصيد بالصقور والتي تستمر لثلاثة أيام متواصلة، حيث تنطلق اليوم وحتى يوم الأربعاء، ليكون جمهور المهرجان على موعد مع الإثارة والتحدي خصوصاً مع استمرار بقية المنافسات والتحديات الرياضية، والتي تختتم في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، ضمن أحد أقوى المهرجانات التي تقام في المنطقة وما تجمعه من منافسات وسباقات مختلفة في منطقة ليوا، وفي تل مرعب الوجهة الأكثر عشقاً للشباب والمغامرين ومحبي السرعة ورياضة المحركات.

ومع انطلاق منافسات الصيد بالصقور ستكون البداية اليوم مع الملاك، ومع أربع فئات للمنافسة هي الجير شاهين، الجير تبع، البيور والقرموشة، ثم تستأنف المنافسة غداً مع المحترفين ونفس الفئات، ثم اليوم الثالث والذي سيضم المحترفين والملاك معاً والجرانيس، حيث ستكون هناك أيضاً أربع فئات، ولتختتم معها تحديات الصيد بالصقور.

وتنطلق المنافسة في تمام الثامنة صباحاً حيث قامت اللجنة المنظمة بتجهيز منطقة المنافسة في تل مرعب، وسيتم اتباع نظام التلواح وستكون المسافة هي 400 متر يتم من خلالها احتساب الأزمنة لكل طير مشارك، وقامت اللجنة بتطبيق كل الأنظمة الإلكترونية الحديثة عبر المنافسة منذ لحظة إطلاق الطير وحتى الوصول، من أجل احتساب الأزمنة بكل دقة وفي كل المحاولات التي ستنطلق على مدار الأيام الثلاثة.

ومن المتوقع وصول عدد المسجلين إلى أرقام عالية جداً طيلة منافسات الصيد بالصقور، لا سيما وأن التوقيت ملائم جداً لإقامة المنافسة من كل النواحي ومناسب عبر جدول سباقات الصقارين.

من جهته أكد ساري غاشم عضو اللجنة المنظمة لمنافسات الصيد بالصقور، أن تقسيم البطولة لثلاثة أيام يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على إعطاء المساحة المريحة لكل الملاك والمحترفين، بالمشاركة في أكثر من فئة وأيضاً من أجل أن تكون المنافسة أقوى، وقال: أجواء بطولات مرعب مميزة جداً ومنافسات الصيد بالصقور من الرياضات الشعبية المحبوبة بشكل كبير لأبناء المنطقة، ولذلك نتوقع مشاركة كبيرة وضخمة خلال الأيام الثلاثة لهذه البطولة.

ووجه ساري غاشم الشكر إلى نادي ليوا الرياضي للحرص الدائم على تنظيم منافسات الصيد بالصقور، لما تحمله من معان أصيلة وترسيخ لإحدى أهم الرياضات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.