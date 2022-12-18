الدوري يعود «ساخناً» بعد «التوقف المونديالي»

معتصم عبدالله (دبي)

تعود منافسات دوري أدنوك للمحترفين إلى الواجهة، بعد ختام بطولة كأس العالم 2022، عقب التوقف الأطول لمشوار الدوري، والذي استمر 37 يوماً، حيث تشهد الجولة في يومها الأول أربع مواجهات منتظرة تجمع الظفرة وعجمان على استاد حمدان بن زايد، النصر ودبا على ستاد آل مكتوم، البطائح والجزيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي، وقمة الوصل وشباب الأهلي على ملعب زعبيل، وتستكمل الجولة غداً «الثلاثاء» بمباريات الوحدة مع خورفكان، واتحاد كلباء والشارقة، والعين وبني ياس.

ويشعل فارق النقطة التي تفصل الوصل صاحب المركز «الثالث» برصيد 21 نقطة، وضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، أجواء «قمة الجولة 11» في معقل «الإمبراطور» بملعب «زعبيل»، والذي كان شاهداً على تعثر «الأصفر» بالتعادل في 3 من أصل 5 مباريات خاضها على ملعبه في الموسم الحالي.

وتشابهت ظروف قطبي «الديربي» المثير خلال فترة توقف الدوري التي أعقبت نهاية «الجولة العاشرة»، بعدما حجز الفريقان مقعديهما في دور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بتخطي الوصل عقبة مسافي بالفوز 3-0، وتأهل شباب الأهلي على حساب غريمه الوحدة 1-0.

في المقابل، ودع «الإمبراطور» و«الفرسان» على التوالي المنافسة على لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد خروج الوصل المبكر من «الدور الأول» أمام خورفكان بالفوز 3-2 خارج قواعده، والخسارة 0-4 على ملعبه في «زعبيل»، فيما أنهى شباب الأهلي مشاركته التي استهلها من «ربع النهائي» أمام الجزيرة بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 2-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

وستكون المباراة المرتقبة الـ27 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث يتفوق شباب الأهلي برصيد 11 انتصاراً، مقابل 8 للوصل، فيما حسم التعادل 7 مباريات، وفي الوقت الذي يعول فيه «الإمبراطور» على مجهودات القائد فابيو ليما، الذي يملك نسبة 47 % من أهداف فريقه في الدوري، ينتظر جمهور «الفرسان» استمرار تألق الأرجنتيني كارتابيا، الذي أسهم في 5 أهداف في آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري بتسجيله هدفين وصناعة 3 أخرى. وتنطلق مباريات الجولة بمواجهتي الظفرة وعجمان، والنصر ودبا، ويبحث في الأولى «الفارس» عن فوزه الثاني في مشوار الدوري في صراع المراكز الأخيرة، فيما يتطلع «البرتقالي» صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة إلى مواصلة رحلة الصعود إلى مراكز المقدمة، وستكون مباراة الليلة الـ18 في تاريخ مواجهات الفريقين حيث يتفوق «فارس الظفرة» بـ6 انتصارات مقابل 5 للبرتقالي.

في المقابل، يعول «العميد» صاحب المركز الـ12 برصيد 6 نقاط، والعائد إلى ملعبه «استاد آل مكتوم» الذي احتضن خلال فترة التوقف مباريات «كأس سوبر دبي» بمشاركة أندية أرسنال، ليفربول، ميلان، وليون، على أفضليته شبه المطلقة في المواجهات أمام ضيفه دبا «الأخير»، ويتفوق «الأزرق» برصيد 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد للنواخذة، فيما حسم التعادل مباراتين من أصل 10 مواجهات في الدوري.

ويحتضن «استاد صقر بن محمد القاسمي» في خورفكان مواجهة البطائح التاسع برصيد 12 نقطة، أمام ضيفه الجزيرة السادس برصيد 17 نقطة، وستكون مباراة الليلة المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين على صعيد كل المسابقات.

47 مباراة للجزيرة أمام الصاعدين

فاز الجزيرة في آخر 6 مواجهات أمام الفرق الصاعدة بدوري المحترفين، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 4 من هذه المواجهات، ولعب «فخر أبوظبي» 47 مباراة أمام الفرق الصاعدة حقق الفوز في 35، والتعادل في 8 مقابل الخسارة في 4 مباريات.

أفضلية زرقاء

تدعم النتائج الإيجابية للنصر أمام الفرق الصاعدة لدوري المحترفين، أفضليته قبل مواجهة الليلة أمام دبا، حيث حافظ «العميد» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 7 مواجهات أمام الفرق الصاعدة بالفوز في 4 مباريات والتعادل في 3.

«الأصفر» يطارد «الثالث»

يبحث الوصل صاحب آخر انتصارين أمام شباب الأهلي في الدوري عن الفوز الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين، وسجّل «الإمبراطور» 33 هدفاً في مرمى المنافس خلال مباريات الدوري، مقابل 44 استقبلتها شباكه في 26 مباراة.

شوط الحسم يهدد «الفارس»

تجمع مباراة الظفرة وعجمان المرتقبة بين الفريق الأكثر استقبالاً للأهداف في الشوط الثاني للدوري خلال الموسم الحالي، الظفرة، برصيد 18 هدفاً، في مواجهة «البرتقالي»، الذي استقبلت شباكه 4 أهداف فقط في الحصة الثانية كأقل الفرق بالتساوي مع شباب الأهلي.