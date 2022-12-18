مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور تنطلق الخميس

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق الخميس المقبل منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، وتدخل ضمن الفعاليات المصاحبة بمهرجان الشيخ زايد.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار مشاركة نادي أبوظبي للصقارين في الأحداث التراثية الكبرى، والقيام بدوره في الحفاظ وصون التراث الوطني الأصيل.

وتتواصل فعاليات البطولة حتى 27 من ديسمبر الجاري، بميدان الفلاح على أن تكون الانطلاقة يومياً من التاسعة صباحاً.

وقرر نادي أبوظبي للصقارين أن تكون المشاركة مفتوحة لفئتي أصحاب السمو الشيوخ والعامة، فيما تم تحديد أنواع الصقور المشاركة، بحيث تكون «فروخ» فقط بعدد مفتوح لأصحاب السمو الشيوخ.

وفي فئة العامة تم تحديد عدد الصقور بحيث لا يزيد على 12 صقراً، بواقع ثلاثة صقور «جير تبع» وثلاثة «جير شاهين» وثلاثة «بيور جير» وثلاثة «قرموشة».

وتنطلق منافسات الخميس المقبل بشوط الـ«جير تبع» «تلواح فرخ» للعامة، فيما يقام في اليوم الثاني شوط الـ«جير بيور» «تلواح فرخ» للعامة أيضاً، وتتواصل مسابقات العامة بإقامة شوط الـ«جير قرموشة» «تلواح فرخ»، أما آخر أشواط العام فيقام في اليوم الرابع لـ«جير شاهين» «تلواح فرخ».

وتقام منافسات أشواط أصحاب السمو الشيوخ يومي 26 و27 من الشهر الجاري، بإقامة شوطي الـ«جير شاهين» والـ«جير تبع» في اليوم الأول وشوطي «جير بيور» و«قرموشة» في اليوم الثاني والختامي، ليسدل الستار على البطولة.

من جهته، أكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن حرص النادي الدائم على التواجد في الأحداث التراثية الكبرى، وشدد على أن مهرجان الشيخ زايد يعد أهم حدث تراثي، ومن ثم كان النادي حريصاً على التعاون مع اللجنة المنظمة والتواجد في هذا المحفل التراثي الكبير من خلال مسابقة الصيد بالصقور.

ووجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للمهرجان على إتاحة الفرصة للنادي للتواجد والمشاركة بتنظيم هذه المسابقة، التي تعد واحدة من أهم مسابقات الصيد بالصقور على مدار الموسم، مشيراً إلى أن التواجد في مهرجان الشيخ زايد واجب وطني أصيل من أجل الحفاظ على موروثات الآباء والأجداد.

وعبر عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة من جانب عشاق الصيد بالصقور، مؤكداً أن المسابقة سوف تشهد إثارة وحماساً من الجميع من أجل نيل شرف حصد الألقاب.

وعبر عن ثقته التامة في التزام المشاركين باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، مشيداً بما يقدمه صقارو الإمارات بشكل عام من أجل الحفاظ على رياضتهم المحببة.