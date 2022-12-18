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نجوم «الأولمبياد الخاص» يحضرون «الإلكترونية»

نجوم «الأولمبياد الخاص» يحضرون «الإلكترونية»
19 ديسمبر 2022 00:15

أبوظبي (الاتحاد)

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حضر 15 لاعباً من رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي أول بطولة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية تستضيفها أبوظبي، مع إقامة نهائيات بطولة BLAST Premier العالمية التي منحت هؤلاء الرياضيين تجربة مميزة لا مثيل لها عبروا من خلالها عن شغفهم بالألعاب واستمتعوا بالأجواء الرائعة التي شهدها الحدث.
وإضافة لاستمتاعهم بمشاهدة منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في الاتحاد أرينا، فقد نظمت BLAST جولة حصرية للرياضيين والمدربين الضيوف في كواليس الحدث، وألقوا نظرة مباشرة على المسرح الرئيسي وتعرفوا على الأجواء والأعمال التنظيمية التي تنفذها BLAST، التي تقدم تجارب ترفيهية ذات مستوى عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية.
كما أتيحت الفرصة للرياضيين للقاء بلاعبين محترفين من أهم فرق محلية للرياضات الإلكترونية ومنها فريق نصر إيسبورتس الإماراتي وفريق الصقور السعودي للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وزار الرياضيون أيضاً منطقة ألعاب BLAST، حيث اختبروا مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الألعاب، ومن ضمنها لعبة فيفا.

الأولمبياد الخاص
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