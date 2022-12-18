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حارس الأرجنتين: لقد حلمت كثيراً بهذا اليوم

حارس الأرجنتين: لقد حلمت كثيراً بهذا اليوم
18 ديسمبر 2022 23:23

لوسيل (د ب أ) 

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قال إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، إن فريقه عانى بشدة للفوز بمباراة شهدت قتالاً أمام فرنسا للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.
وأضاف مارتينيز: «كانت معركة قتالية، كنا نعلم أن ذلك سيحدث، لقد حلمت كثيراً بهذا اليوم».
وتصدى مارتينيز لفرصة خطيرة للغاية في الشوط الإضافي الثاني، ليمنع هدفاً مؤكداً كادت أن تفوز به فرنسا باللقب، كما تصدى لضربة جزاء نفذها كومان في ضربات الترجيح، ليفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وبسؤاله عن شعوره خلال ضربات الترجيح،قال إنه كان هادئا كما أنه يهدي اللقب لعائلته مضيفاً: «لقد جئت من مكان متواضع للغاية، هذه البطولة إهداء لعائلتي».
وفاز المنتخب الأرجنتيني بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.

كأس العالم 2022
الأرجنتين
فرنسا
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