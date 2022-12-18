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ميسي يسقط فرنسا ويقود الأرجنتين للقب المونديال

ميسي يسقط فرنسا ويقود الأرجنتين للقب المونديال
19 ديسمبر 2022 02:01

الدوحة (د ب أ)
قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني, للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاماً، بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4 2/ بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/ 3.
وتألق ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين، كما أبدع كيليان مبابي في صفوف منتخب فرنسا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).
وفي حضور حوالي 89 آلف مشجع باستاد لوسيل، تقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23، ثم أضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 36، بعد هجمة مرتدة سريعة.
ولكن في الدقائق العشر الأخيرة تقمص كيليان مبابي دور البطولة وسجل هدفين في غضون دقيقتين لديوك فرنسا، حيث جاء هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 80، وبعدها بدقيقتين فقط سجل الهدف الثاني له ولبلاده بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
واحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد تسجيل التانجو الأرجنتيني هدف قاتل عن طريق ميسي في الدقيقة 109، لكن منتخب فرنسا حصل على ضربة جزاء ثانية، ترجمها مبابي إلى الهدف الثالث له (هاتريك) ولبلاده في الدقيقة 118.
ولجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية حيث أهدر كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتين لديوك فرنسا، مما مهد الطريق نحو تتويج التانجو الأرجنتيني باللقب.

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