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8 ميداليات إماراتية في اليوم الأول لـ «عربية الدراجات»

8 ميداليات إماراتية في اليوم الأول لـ «عربية الدراجات»
18 ديسمبر 2022 21:07

الشارقة (الاتحاد)

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حقق منتخبنا الوطني 8 ميداليات في اليوم الأول من البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات المقامة في الشارقة، وذلك في فئة أصحاب الهمم والإناث والشابات، منها ذهبية تاريخية هي الأولى لشابات الإمارات في تاريخ المشاركات العربية، من بداية البطولة في سباق ضد الساعة فرق.
وافتتح البطولة في منطقة نزوى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات، والدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الدولي المشرف على البطولة، وياسر الدوخي مدير البطولة، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي والمنتخبات المشاركة في البطولة.
وبدأت البطولة بسباقات أصحاب الهمم، حيث نجح سالم الجنيبي في إحراز أول ذهبية للإمارات، فئة فردي عام، ثم حقق عبدالله البلوشي ذهبية سباق الفردي العام، وحل زميله أحمد البدواوي في المركز الثاني والميدالية الفضية، كما نجح عايض الأحبابي بالمركز الأول في سباق فئة فردي عام "اتش 3"، وجاء في المركز الثاني سعيد الظاهري، واختتم عبدالله الغافري ذهبيات أصحاب الهمم في سباق الفردي العام "اتش 4".
وحقق منتخب الشابات الصاعد، والذي مثل المنتخب هدى حسين، مروة سلمان، ريناد اليافعي، الذهبية الأولى في تاريخ المشاركات العربية في سباق ضد الساعة فرق، وسط فرحة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الكابتن عبدالله سويدان والمدربة سناء مرداسي، وحل منتخب الجزائر في المركز الثاني ومنتخب مصر ثالثاً.
واختتم منتخب الإناث الميداليات الإماراتية في اليوم الأول بتحقيق فضية سباق ضد الساعة فرق، بعد أن حل وصيفاً للمنتخب السوري، وجاء في المركز الثالث منتخب مصر.

المنتخب الوطني
الدراجات الهوائية
عربية الدراجات
الشارقة
أصحاب الهمم
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