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نهائي المونديال: الأرجنتين وفرنسا إلى ركلات الترجيح

نهائي المونديال: الأرجنتين وفرنسا إلى ركلات الترجيح
18 ديسمبر 2022 19:29

يحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والاضافي من نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الأحد على استاد لوسيل.
وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة. وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

 

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المصدر: وكالات
مونديال 2022
كرة القدم
فرنسا
الأرجنتين
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