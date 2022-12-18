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لأول مرة غناء عربي في حفل ختام مبهر لكأس العالم

من حفل ختام المونديال
18 ديسمبر 2022 19:30

اسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بحفل ختام رائع لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، اليوم الأحد، قبل أقل من ساعة على المباراة النهائية لمونديال قطر والتي تجمع المنتخب الفرنسي حامل اللقب بنظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل.

وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، يتخللها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب في حضور كوكبة من المغنين في حضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس فرنسي إيمانويل ماكرون.

وأدى دافيدو وعايشة أغنية "هيا هيا"، بينما قدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، والذي أدى أغنية "لايت ذي سكاي".

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.

وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق قبل انطلاق حفل الختام.

واستخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصريا.

 

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المصدر: وكالات
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