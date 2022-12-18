«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة

عصام السيد (الشارقة)

تُوجت الفرس «أي أس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة باتريك دوبس، بلقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن منافسات السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين، الذي أقيم اليوم، برعاية مجموعة المروان القابضة للمقاولات.

وأقيم السباق الرئيسي في الشوط الخامس لمسافة 1200متر، وجوائزه 100 ألف درهم، وسجلت البطلة «أي أس قوت» التي خطفت اللقب الغالي ببراعة، زمناً وقدره 1:19:72 دقيقة.

وحققت إسطبلات الأصايل بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، «ثنائية» جاءت عبر «تاجر» في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 2:20:07 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن عبر الجواد «مختار»، حين خطف جائزة الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، وسجل البطل 2:01:37 دقيقة.

وحصد «مجد المجرات» للمالك أحمد علي الجنيبي، بإشراف علي العامري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جائزة الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ «توليد الإمارات»، لمسافة 1000متر، ومسجلاً 1:06:44 دقيقة.

وفاز «أيه إف المتمن» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشي، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:22:23 دقيقة.

واختتم «عبيان» لسلطان إسماعيل البلوشي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، الفوز بجائزة الشوط السادس لمسافة 2000 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ومسجلاً 2:09:09 دقيقة.