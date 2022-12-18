«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم

دبي (الاتحاد)

نجحت هجن العاصفة في السيطرة على صدارة الأشواط الرئيسية لتحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على أرض ميادين الهجن العربية بالمرموم، وذلك على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كم.

وقاد مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى حصد صدارة الشوط الأول للإيذاع الأبكار المحليات، وذلك في زمن وقدره 9:16:0 دقيقة.

وأضاف «شاهين» النقطة الثانية لهجن العاصفة تحت قيادة غياث الهلالي، وذلك بحصوله على القمة في شوط اليذاع الجعدان المحليات مسجلاً زمناً وقدره 9:22:9 دقيقة.

وأهدت «الشاهينية» شعار هجن العاصفة الناموس الثالث توالياً، حيث تمكن غياث الهلالي من قيادتها باقتدار إلى الصدارة في تحدي الإيذاع الأبكار المهجنات بتوقيت بلغ مميز 9:11:7 دقيقة.

ونجح «شاهين» لهجن العاصفة في الظفر بالمركز الأول في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات، وذلك أيضاً بقيادة غياث الهلالي حيث وصل إلى خط النهاية في زمن وقدره 9:24:9 دقيقة.

وتنافست الإيذاع المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كم، ضمن سباقات المرموم.

وأهدت «كيف» مالكها مبارك طرشوم صالح العامري صدارة التحدي الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 9:17:2 دقيقة.

واستطاعت «الياسات» بشعار قطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي أن تحصد قمة الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات في توقيت بلغ 9:12:8 دقيقة.

وكان الناموس في الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات من نصيب شعار سعيد عبيد سالمين المنصوري الذي قدم «الحذر» على الصدارة بتوقيت بلغ 9:16:7 دقيقة.

وتمكن «مروع» بشعار حمد سالم بن نصرة العامري من الظفر بالقمة في رابع الأشواط للإيذاع الجعدان المهجنات، وذلك بعد أن سجل توقيتاً وقدره 9:20:1 دقيقة.

وحصدت «أزمة»، المملوكة لمحمد سهيل نخيرات العامري، أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 9:10:8 دقيقة.