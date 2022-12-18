الأكاديمية الأرجنتينية توفد 20 لاعباً إلى صريبا

عجمان (الاتحاد)

وصلت بعثة الأكاديمية الأرجنتينية - فرع «كواترو» عجمان إلى العاصمة الصربية بلجراد، وذلك لخوض معسكر إعداد وتطوير بالتعاون مع الاتحاد الصربي لكرة القدم الذي يستضيف المعسكر في مجمعه الرياضي المتكامل، والذي أصبح مقصداً للأندية والمنتخبات الكروية نظراً للتجهيزات الحديثة والمرافقة المميزة التي يحتويها المركز.

يترأس البعثة عبدالعزيز عبدالله مدير مركز «كواترو» الرياضي، ويرافقه سالم خلفان مشرف الأكاديمية وأحمد حسن إداري الفرق، بالإضافة إلى المشرف الفني للأكاديمية الأرجنتيني مارسيلو لامس، وأحمد علي مدرب الفرق.

وتتكون البعثة من 20 لاعباً تحت 14 سنة وتحت 12 سنة، ويستمر المعسكر لمدة أسبوع وتخوض فيه فرق الأكاديمية عدة مباريات ودية مع الفرق والأكاديميات الصربية، حيث يهدف المعسكر إلى صقل مواهب اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال هذه التجارب مع الدول الأوروبية المتقدمة في عالم كرة القدم.

ومن جانبه قال عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي: إن المعسكر الصربي يقام للمرة الثانية للاعبي الأكاديمية، وذلك بعد نجاح المعسكر الأول، الذي أقيم في الصيف الماضي، مما جعل إدارة الأكاديمية تكرر التجربة المميزة مع الاتحاد الصربي الذي جعل جميع إمكانيات المجمع الرياضي تحت تصرف بعثة الأكاديمية الأرجنتينية، سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات والمساهمة بإنجاح المعسكر والوصول للأهداف المرجوة.