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ساوثجيت يستمر مدرباً لإنجلترا حتى يورو 2024

ساوثجيت يستمر مدرباً لإنجلترا حتى يورو 2024
18 ديسمبر 2022 15:22

لندن (رويترز)

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ساوثجيت يرفض التسرع في حسم مستقبله

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد، إن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول للعبة الشعبية سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.
وقاد ساوثجيت «52 عاماً» منتخب إنجلترا إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسر الفريق أمام فرنسا، وقال للصحفيين عند سؤاله عن مستقبله مع إنجلترا بعد الخروج: «عندما تختتم مثل هذه البطولات، فإنك تحتاج إلى الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. من الناحية العاطفية فإنك تمر بمشاعر عديدة متباينة».
وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: «يسعدنا التأكيد بأن جاريث ساوثجيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024. جاريث والمدرب المساعد ستيف هولاند حظياً دوماً بكامل دعمنا، وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة أوروبا».
وهبط منتخب إنجلترا إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من العام الجاري، بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت على مدار ست مباريات.
وبسبب ردود فعل سلبية من جانب بعض المشجعين شعر ساوثجيت، ولاعبوه بالاستياء رغم أن الفريق تلقى إشادة على نطاق واسع بناء على مسيرته في كأس العالم، حيث قدم أداءً متميزاً وخسر بصعوبة 2-1 أمام فرنسا بعد أن أهدر قائده هاري كين ركلة جزاء. 

ساوثجيت
كأس الأمم الأوروبية
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