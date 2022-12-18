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الخيارات الأوروبية تدفع «المانشافت» نحو أميركا

الخيارات الأوروبية تدفع «المانشافت» نحو أميركا
18 ديسمبر 2022 15:18

فرانكفورت (د ب أ)

يدرس هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، خوض مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024». 

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فليك: دفعنا ثمن نقص الفاعلية

وتأهل المنتخب الألماني مباشرة للبطولة بصفته منتخب البلد المنظم، وسيلعب مباريات ودية استعداداً للبطولة، ولكن خيارته في مواجهة منتخبات أوروبية محدودة، لأن كل المنتخبات الأوروبية يجب عليها أن تلعب في مباريات التصفيات.
وحتى الآن لم ينظم الاتحاد الألماني لكرة القدم أي مباراة في فترات التوقف الدولية خلال العام المقبل، حيث يتعين عليه لعب مباراتين في مارس ويونيو، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر.
وقال فليك في أعقاب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، التي تختتم منافستها اليوم الأحد في قطر، إن هناك احتمالية للسفر إلى الولايات المتحدة.
وربما يكون الوقت المفضل للسفر في يونيو المقبل عقب انتهاء الموسم المحلي، ولكن أول مباراة ودية ستكون أيضا هي المباراة رقم 1000 للمنتخب الألماني والتي على الأرجح يرغب الاتحاد الألماني في الاحتفال بها على أرضه.
وقال فليك إن نوفمبر سيكون متأخرا للغاية، السفر في مارس غير مرجح، وسبتمبر وأكتوبر سيتطلب محادثات مع مسؤولي أندية الدوري الألماني «بوندسليجا» لأن هذا سيحدث خلال الموسم.
وقال فليك: «نحن في مرحلة تبادل الآراء، كمدربين لدينا أمنيات معينة، والآن نحن نبحث في إمكانية تحقيقها».
وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الألماني في الولايات المتحدة في مايو ويونيو 2013، وفاز 4/ 2 على منتخب الإكوادور، وخسر 3/ 4 أمام المنتخب الأميركي.
وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم 2026، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
ومن بين الفرق الأوروبية التي يمكن أن يواجهها المنتخب الألماني، المنتخب البلجيكي في مارس، وفرنسا وإنجلترا والنمسا في الخريف.

هانسي فليك
المانشافت
كأس الأمم الأوروبية
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