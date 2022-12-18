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شباب الأهلي يدشن تصفيات غرب آسيا للسلة بـ «البشائر»

شباب الأهلي يدشن تصفيات غرب آسيا للسلة بـ «البشائر»
18 ديسمبر 2022 14:00

علي معالي(دبي)
يبدأ فريق شباب الأهلي لكرة السلة مشواره الآسيوي غداً، بلقاء فريق البشائر العماني على ملعبه بالسلطنة، في الجولة الأولى من بطولة السوبر لأندية غرب آسيا في نسختها الجديدة، والتي تقام للمرة الأولى بنظام الذهاب والإياب.
ويشارك «الفرسان» بطل الدوري الإماراتي في هذه النسخة في مجموعة تضم أندية البشائر العماني وكاظمة الكويتي والهلال السعودي، وأعلن الجهاز الفني بقيادة البوسني زوران حالة الطوارئ القصوى، أملاً في التأهل للمرحلة الثانية من هذه التصفيات للمشاركة في نهائيات دوري أبطال آسيا.
أكد سعيد عتيق مساعد المدرب، أن الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفرسان في أعلى مستوى، قائلاً: «هدفنا من البداية سيكون الفوز بصدارة هذه المجموعة من أجل التأهل للمرحلة التالية، وهناك تعاون كبير من إدارة النادي ودعم حتى تستمر سلة شباب الأهلي في الصدارة، وهذا الفريق سبق له الفوز أكثر من مرة بلقب أندية الخليج، بالفوز على نفس الأندية التي تشارك معنا حالياً في هذه التصفيات».
وأضاف: «يمتلك الفرسان من الخبرة والكفاءة، مما يجعله قادراً على تشريف السلة الإماراتية في هذا المحفل القاري بنظامه الجديد، والذي سيحظى بمشاركة أقوى الأندية في الوقت الراهن.
وكانت بعثة شباب الأهلي قد غادرت صباح أمس عبر مطار دبي ببعثة تضم اللاعبين سعيد مبارك، قيس عمر، أحمد عبد اللطيف، محمد عبد الله، محمد مبارك، حمد عيد، حامد عبد اللطيف، طلال سالم، نيكولاس مينيراث، براندون تريشي، ميلان ميلسوفيتش، حسين خالد والطاقم الإداري والفني والطبي والمكون من: زايد عبد الله خويدم مديرا إدارياً، زوران زوبفيتش مدرباً، سعيد عتيق مساعداً للمدرب، طلال مصبح مساعداً للمدرب، لورنس جيمس»ممرن«محمد عصام طبيباً، محمد فكري سكرتارية الفريق، توصيف حسين»عامل مهمات".

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