أحمد فريد يتصدر كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر أحمد فريد من نادي دبي منافسات الرجال، في بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي، بمشاركة 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، وتستمر فعاليتها حتى الجمعة المقبل 23 من الشهر الحالي.

وتنطلق بطولة السيدات مساء أمس بمشاركة 46 لاعبة يمثلن نخبة من لاعبات الإمارات في جميع الفئات السنية ولاعبات المنتخب الوطني للسيدات، وافتتحت البطولة أمل عبد القادر العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وحصد أحمد فريد 3 نقاط، بنهاية الجولة الثالثة، يلاحقه في المركز الثاني الثلاثي حمدان إدريس الحامد (نادي أبوظبي) وعبد الرحمن محمد الطاهر (نادي الشارقة) ومحمد سعيد اليليلي (نادي الفجيرة)، ولكل منهما نقطتان ونصف.

وتتصدر المشهد في الجولة الرابعة من بطولة الرجال، مباريات عبد الرحمن الطاهر مع أحمد فريد، ومواجهة محمد سعيد اليليلي مع حمدان إدريس، وأحمد الرميثي مع عمران الحوسني.

وتربع على قمة بطولة الناشئين بنهاية الجولة الثالثة، برصيد 3 نقاط كل من راشد أبوبكر الحميري (نادي أبوظبي) وسعود جابر (نادي الشارقة) وسالم البلوشي (نادي اتحاد كلباء)، يليهم في المركز الثاني برصيد نقطتين ونصف، حميدان الزعابي (نادي أبوظبي) وعامر اليليلي (نادي الفجيرة).

ومن أهم مباريات الجولة الرابعة على صعيد الناشئين، مواجهات سعود جابر مع راشد أبوبكر، وسالم البلوشي مع حميدان الزعابي وعامر اليليلي مع راشد الحمادي.

من جهتها، وجهت أمل عبد القادر العفيفي الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للمرأة والفتاة الإماراتية في كل القطاعات، لتكون حاضرة وفاعلة، في جميع المجالات، خاصة في الرياضة والألعاب الذهنية، وثمنت الجهود الكبيرة والرعاية، والاهتمام الذي تجده المرأة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتكون الفتاة منافسة في العديد من الرياضات.

وأشادت العفيفي بالتنظيم الرائع للبطولة من قبل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف اتحاد الإمارات للشطرنج، وتقدمت بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، على رعايتهما ودعمها للحدث الشطرنجي الكبير.