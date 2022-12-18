عائشة المطيوعي تحصد برونزية «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

فازت بطلتنا عائشة المطيوعي ببرونزية بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم «دبي 2022»، في فئة الكبار وزن 86 كجم، رغم صغر سنها، حيث لم تتجاوز 16 عاماً، مؤكدة أنها مشروع بطلة عالمية في هذه اللعبة في أعقاب تألقها في ختام مسابقات اليوم قبل الأخير.

وأوضح أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن مستقبلاً مبهراً ينتظر اللاعبة عائشة المطيوعي، وخاصة أنها على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم لتحقيق طموحاتها في المشاركات العالمية، مشيراً إلى أن بطلتنا لاعبة ناشئة ظلت تتألق في جميع مشاركاتها بهمة عالية رغم صغر سنها والتزامها بالدراسة، مبيناً أن نادي دبي لأصحاب الهمم عمل على تسهيل مهمة اللاعبة بتوفير مدرب في منطقتها وكل المعدات التدريبية اللازمة حتى تحقق طموحها المطلوب.