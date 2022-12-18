فوز الوصل والعين في ختام «تمهيدي» دوري اليد

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد، بعد نهاية الجولة السابعة، والتي شهدت مفاجآت من العيار الثقيل في مقدمتها فوز شباب الأهلي على الشارقة في الجولة الأخيرة، وخطف الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق المواجهات مع الملك الشرقاوي الوصيف بنفس رصيد النقاط.

وجاء الوصل في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعدما حقق مفاجأة بالفوز على الجزيرة بفارق هدف 28-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول 14-10 للوصل ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متساوياً مع الجزيرة، إلا أن فارق المواجهات جاء لمصلحة الوصل، وهو ما وضع «فخر أبوظبي» في المركز الرابع.

وجاء العين في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز على دبا الحصن بنتيجة 25-22، في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 13-9، فيما أنهى الحصن الدور التمهيدي في المركز الثامن والأخير برصيد 9 نقاط، فيما حل في المركز السادس فريق النصر برصيد 11 نقطة، واحتل مليحة المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وطبقاً لنظام البطولة في الدور نصف النهائي، سيتم تقسم الفرق إلى مجموعتين طبقاً لترتيب الفريق في الجدول النهائي، حيث ستضم المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي والوصل والعين ومليحة، فيما تضم المجموعة الثانية الشارقة والجزيرة والنصر ودبا الحصن.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي شباب الأهلي مع مليحة والوصل مع العين ضمن المجموعة الأولى، في حين تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع دبا الحصن والجزيرة مع النصر، ويحصل متصدر كل مجموعة على نقطتين اعتباريتين فيما يحصل الوصيف على نقطة اعتبارية واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور النهائي، فيما يلعب الثالث والرابع في كل مجموعة على المراكز من الخامس إلى الثامن.