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ذهبية وفضية للكاراتيه في «آسيوية» طشقند

ذهبية وفضية للكاراتيه في «آسيوية» طشقند
18 ديسمبر 2022 12:36

علي معالي (دبي)
نجح منتخب الكاراتيه في الظفر بالذهب والفضة في بطولة آسيا، المقامة حالياً في طشقند عاصمة أوزبكستان، حيث فازت فاطمة خصيف بالميدالية الذهبية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم تحت 21 عاماً، كما حقق يوسف فريدوني الميدالية الفضية في مسابقة الكاتا فردي تحت 21 عاماً أيضاً، في المنافسات المقامة للرجال والشباب والناشئين، وتحت 21 عاماً، والتي تستمر حتى «الثلاثاء».
ويشارك في هذه النسخة 781 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 دولة من مختلف أرجاء القارة الصفراء، منها 7 دول عربية وهي: الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، العراق، فلسطين، قطر، وتحظى البطولة التي تعد الأقوى بعد بطولة العالم للكاراتيه باهتمام رئيس الاتحاد الدولي ونوابه ورؤساء اتحادات الدول المشاركة.
من جانبه أشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بنتائج لاعبينا، وهنأهم على هذا الإنجاز والمستوى المتميز الذي ظهروا عليه.
ويترأس بعثتنا المتواجدة في طشقند راشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه عضو اللجنة الفنية الدولية.
ومن جهة أخرى عقد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في حضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي وراشد آل علي اجتماعاً للكونجرس الآسيوي على هامش البطولة، حيث ناقشوا مستقبل اللعبة في قارة آسيا وكل ما يتعلق بالبطولات الآسيوية القادمة عام 2023.

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