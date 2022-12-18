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من بوجبا إلى «الديوك»: عودوا بالكأس يا أبطال

من بوجبا إلى «الديوك»: عودوا بالكأس يا أبطال
18 ديسمبر 2022 11:00

أنورإبراهيم (القاهرة)
غاب النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضي بسبب إصابته بالركبة وخضوعه لجراحة، حرمته من التواجد في قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في مونديال قطر.

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ولأنه على اتصال مباشر ودائم بكوادر «الديوك» ونجومه الكبار، حرص على أن يبعث إليهم برسالة تشجيع وتحفيز ومساندة قبل موقعة النهائي ضد منتخب الأرجنتين.
ونقل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الرسالة إلى اللاعبين، وقال بوجبا في رسالته: هيا يا أبطال.. هذه المرة الثانية على التوالي في نهائي كأس العالم.. إليكم كل دعمي ومساندتي وتشجيعي.
وأضاف قائلاً: تعرفون جيداً المباريات النهائية، إنها لا تُلعب ولكن لابد من الفوز بها.. أتمنى لكم الأفضل.. تشجعوا وعودوا إلينا بالكأس.
يذكرأن بول بوجبا والغائب الكبيرالآخر نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحضران اليوم المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، ويشاهدانها من مدرجات ستاد لوسيل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اصطحب هذين النجمين الكبيرين، ضمن آخرين، في الطائرة التي أقلّتهم إلى الدوحة لدعم ومساندة منتخب بلادهم.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
بول بوجبا
منتخب فرنسا
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