رونالدو «خط أحمر» عند مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخفي النجم الدولي الشاب كيليان مبابي المتألق مع منتخب فرنسا في مونديال قطر، والذي قاده إلى المباراة النهائية لمواجهة الأرجنتين على اللقب، إعجابه الشديد بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وتفضيله على أي نجم آخر في تاريخ كرة القدم.

وكشف المدافع الفرنسي السنغالي عبدو دياللو زميل مبابي السابق في باريس سان جيرمان، والمعارحالياً لريد بول لايبزج الألماني، النقاب عن أن «فتى بوندي المدلل» يكن الكثير من الحب والتقدير والإعجاب لكريستيانو رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، وتحدث دياللو عن رأي زميله السابق في الجدل الأبدي الدائرحول ميسي ورونالدو ومن منهما الأفضل.

وأكد دياللو إن رونالدو يمثل «كل شيء» بالنسبة لمبابي، وإن هذا النجم الشاب الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 بعد ساعات، يمكنه أن يظل يتحدث عن «الدون» لمدة ساعة على الأقل من دون انقطاع.

وقال: حرفياً.. رونالدو يمثل كل شيء فعلاً لمبابي وإذا تحدث أحد أمامه عن رونالدو وميسي فإنه يدخل في نقاش طويل معه مدافعاً عن قدوته ومثله الأعلى.

وعلق قائلاً: مبابي يرفض أي مساس بنجمه المفضل رونالدو لأنه بالنسبة له «خط أحمر» و«خارج المنافسة».

تأتي هذه التصريحات من دياللو في الوقت الذي يواجه فيه مبابى النجم الأسطورة ليونيل ميسي زميله في النادي الباريسي، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب استاد لوسيل، وهى بالمناسبة الفرصة الأخيرة لميسي لرفع كأسها قبل اعتزاله اللعب الدولي.

وشهدت البطولة منذ انطلاقها مقارنات عديدة بين مبابي وميسي المتزاملين في سان جيرمان، بعد أن تألق كلاهما وتنافسهما على لقب هداف البطولة، حيث يبلغ رصيد كل منهما 5 أهداف، كما يتنافسان أيضاً على لقب أفضل لاعب في المونديال.

ويخوض مبابي ثاني نهائي كأس عالم له على التوالي بعد أن رفع الكأس في مونديال روسيا 2018، ويأمل في أن يصبح «الديوك» ثالث منتخب يحصل على البطولة مرتين متتاليتين بعد أن فعلها منتخب إيطاليا في 1934 و1938، ومنتخب البرازيل في عامي 1958 و1962.