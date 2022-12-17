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سلطان الحمادي يحصد لقب الدراجات الهوائية

سلطان الحمادي يحصد لقب الدراجات الهوائية
18 ديسمبر 2022 02:36

السلع - الظفرة (وام) 

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توج مهرجان السلع البحري الفائزين في سباق الدراجات الهوائية، ضمن مسابقات الدورة الثانية بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك بحضور عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسط حضور أهالي مدينة السلع وذوي المتسابقين وزوار المهرجان.
وأسفرت نتائج السباق عن ذهاب المركز الأول إلى سلطان عبدالله أحمد الحمادي، وحل في المركز الثاني عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي، وجاء ثالثاً عبدالله علي عبدالله الحمادي، وفي المركز الرابع صالح نوح صالح الحمادي، وخامساً حل حمد عامر حمد المنصوري، فيما ذهب المركز السادس إلى كرسنيك ابسوليوتومبونج، وفي المركز السابع حل محمد محسن السعدي، وحل ثامناً حمد خليفة محمد الحمادي، وفي المركز التاسع سالم فهد سالم الحوسني، وفي المركز العاشر عمر حسن شمس الحمادي.
وأقيم السباق في محيط مدينة السلع وعلى طرقاتها لمسافة بلغت 7000 متر، حيث شهد مشاركات واسعة من المتسابقين من داخل مدينة السلع ومدن منطقة الظفرة وزوار المهرجان.
ويأتي سباق الدراجات الهوائية حرصاً من مهرجان السلع البحري على دعم جهود إمارة أبوظبي، لتصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، وممارسة الهوايات الرياضية.

عارف سلطان الحمادي
الدراجات الهوائية
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