«أسود الأطلس».. الرابع «الرائع»

الدوحة (د ب أ)

أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي 2-1 أمس «السبت»، على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين، تسجيل هدفين في أول تسع دقائق، حيث تقدم جوسكو جفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة، لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لـ«أسود الأطلس».

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل ميسلاف أورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا، ليحصد المنتخب الكرواتي برونزية المونديال، ويكتفي المنتخب المغربي بالمركز الرابع بعد أداء مشرف ورائع.