لقب «مبادلة العالمية للتنس» بين روبليف وتسيتسيباس

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم، منافسات النسخة 14 من بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية.

وتنطلق عند الثالثة عصراً، المباراة النهائية للبطولة التي تجمع الروسي أندري روبليف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ويسعى الروسي روبليف إلى اللقب، الذي يحمله من العام الماضي مستهدفاً اللقب الثاني له في تاريخ مشاركاته، بعدما نجح حامل لقب البطولة في إقصاء المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور نصف النهائي الذي أقيم أمس بالفوز بمجموعتين مقابل لا شيء بنتيجة 6-2 و6-1.

وواصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع على العالم الأداء القوي في البطولة وتغلب على النرويجي كاسبر رود، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-2، ليصعد ستيفانوس لمواجهة روبليف في النهائي الذي يقام في الساعة الثالثة عصر اليوم.

واختتم البريطاني كاميرون نوري المصنف الثامن عالمياً مشاركته الأولى في البطولة بحسم المركز الخامس بفوزه على الكرواتي بورنا كوريتش 6-3 و7-5.

وانطلقت منافسات مبادلة العالمية للتنس أمس الأول ونجحت التونسية أنس جابر في حصد لقب السيدات بالفوز على البريطانية إيما رادوكانو 2-1.