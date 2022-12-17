«الأريام» بطل سباق «السلع البحري» للمحامل الشراعية

السلع - الظفرة (وام)

فاز القارب «الأريام» لمالكه أحمد سالم أحمد الحمادي، بلقب سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في دورته الثانية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحل في المركز الثاني القارب «التبر» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان بن دباس المهيري، وذهب المركز الثالث للقارب «العديد» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي، وجاء في المركز الرابع القارب «الوصف» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

وحازت قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على المراكز من الخامس وحتى الثامن، عبر القارب «نزاع» بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي الذي حل خامساً، و«زلزال» بقيادة النوخذة محمد عبد الله محمد المرزوقي الذي جاء في المركز السادس، ثم القارب «نمران» بقيادة النوخذة علي عبد الله محمد جمعة المرزوقي الذي حل بالمركز السابع، ثم القارب «حشيم» بقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي الذي حاز الترتيب الثامن.

وفي المركز التاسع حل القارب «سهم» لمالكه عبد الله إبراهيم عبد الله علي الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي، فيما ذهب المركز العاشر للقارب «الشقي» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش المري.

ويعد سباق السلع الجولة الثالثة لفئة 43 قدماً الذي يشرف على تنظيمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهد مشاركة 84 قارباً على متنها 1300 بحار، وخصصت له جوائز قيمة للفائزين من المركز الأول إلى المركز الـ 80، بقيمة تبلغ 3 ملايين و120 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 210 آلاف درهم، والمركز الثاني 170 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم.

من جهة أخرى، تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، يرافقه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أجنحة وفعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري. كما اطلع معاليه على أجنحة السوق الشعبي والمكشات والمعرض البحري ومجلس النوخذة، واستمع من عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية، إلى شرح عن مهرجان السلع البحري ومسابقاته البحرية والرياضية والتراثية والشعبية، ومكونات السوق الشعبي وفعالياته المتنوعة.

وتقام فعاليات مهرجان السلع البحري على شاطئ مدينة السلع برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويتضمن المهرجان سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ومسابقة الصيد بالصنارة، ومسابقتي الكيرم والدومينو، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، ومسابقات الحرف التراثية والألعاب الشعبية، إلى جانب فعاليات السوق الشعبي والمسرح وقرية الطفل والمكشات.

كما يتضمن المهرجان العديد من المسابقات والجوائز اليومية المخصصة لزوار المهرجان، منها مسابقات المسرح القيمة، وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والعديد من الفعاليات التي يشهدها السوق الشعبي وقرية الطفل، وركن المكشات الذي يضع الزائر في تجربة لرحلات البر.